Газзаев ответил Жириновскому, который раскритиковал состав Государственной Думы

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал заявление лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, который выразил недовольство присутствием в нижней палате Федерального Собрания художников, поэтов, космонавтов, звезд эстрады и спортсменов.

Газзаев на данный момент является главой комитета по делам национальностей Госдумы РФ.

«Хотел бы напомнить Жириновскому, что выдающиеся спортсмены, актеры, космонавты на протяжении всей жизни своим самоотверженным трудом, профессионализмом, способностью достичь самых лучших результатов, силой характера прославляют Россию. Благодаря труду и успехам спортсменов в честь нашей страны на всех мировых состязаниях звучит гимн и поднимается флаг.

Активное участие таких людей в законотворчестве идет на пользу государству. У спортсмена широкий кругозор, опыт и уникальные знания, которые могут служить совершенствованию многих сфер жизни граждан — это здравоохранение, спорт, международная политика, борьба с допингом и многое другое.

Жириновский не первый раз озвучивает двусмысленные, а иногда и просто опасные идеи. Недавно он призвал ограничить рождаемость в нашей стране только одним ребенком на семью. По его мнению, это должно быть сделано ради будущего благополучия планеты! Такие призывы звучат сегодня, когда президентом и правительством страны предпринимаются беспрецедентные меры по поддержке рождаемости, материнства, детства. А тут такое заявление!» — приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, Владимир Жириновский раскритиковал состав Государственной Думы. Недовольство политика вызвал тот факт, что в нижней палате парламента заседают космонавты, художники, поэты, спортсмены и звезды эстрады. Лидер ЛДПР считает, что политические партии не должны выдвигать таких людей в депутаты.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что экс-тренеру сборной России Станиславу Черчесову нужно сказать спасибо, а не кидать грязь в спину.