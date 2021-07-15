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Колосков заявил, что главный тормоз российского футбола — это не лимит

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о предстоящих реформах в российском футболе.

«Клубы выступили против реформ? Кто вообще сказал, что «Урал» и «Ростов» — это средние команды? Дюков так решил? Вот мы средние, нас надо пожалеть, поберечь. Так станьте сильнее. Работайте по три раза в день и будете не средними, а на высоком уровне. Мне не понятен этот момент», — приводит слова Колоскова «СЭ».

Также Колосков высказался о действующем лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«РФС рекомендовали убрать количественные ограничения на игроков? Нужно заниматься подготовкой собственных игроков, созданием резерва. Все считают, что главный тормоз — это лимит. Но самый главный тормоз — это тренировочный процесс и подготовка резерва. На этом нужно сделать упор», — сказал почетный президент РФС.

Планируется, что после проведения реформы на первом этапе розыгрыша 16 клубов РПЛ будут играть 24 тура. Будут сформированы четыре корзины, в каждую из которых войдут четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза. Из других корзин пропускаются матчи с одним соперником дома и на выезде (выбирать такую команду случайным образом будет компьютер). После первого этапа очки будут делиться пополам, что поспособствует обострению борьбы.

Победителем прошлого сезона РПЛ стал петербургский «Зенит», серебряные медали выиграл московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Следующий розыгрыш турнира начнется 23 июля.

Ранее экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о действующем лимите на легионеров в РПЛ.

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