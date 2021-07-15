Экс-глава «Локомотива» Наумов: у «Зенита» есть громадное преимущество из-за лимита

Экс-глава московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о действующем лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Всегда был против административных мер в футболе. А также против введения цели лимита в нашем футболе, я считал, что он приносит больше вреда, чем пользы. Будет здорово, если лимит отменят.

Что касается налога на роскошь, то надо понимать, в каком он будет формате. Он необходим. Надо уравнивать клубы в финансовом положении. Нельзя устроить гонку между «Мерседесом» и «Жигулями» и ждать, что будет равная борьба», — цитирует Наумова «РБК-Спорт».

Также бывший президент «железнодорожников» добавил, что петербургский «Зенит» находится в преимущественном положении из-за сложившейся ситуации в российском футболе.

«У «Зенита» и более богатых клубов есть громадное преимущество. Будет хорошо, если будет налог на крупные покупки, типо Малкома, который переходил за 40 млн евро. Наверное, это резонно», — сказал Наумов.

Победителем прошлого сезона РПЛ «Зенит», серебряные медали выиграл московский «Спартак», замкнул тройку сильнейших столичный «Локомотив». Следующий розыгрыш турнира начнется 23 июля матчем между «Ростовом» и московским «Динамо». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предложил РПЛ не покупать легионеров стоимостью менее одного миллиона евро.