Министр спорта России надеется, что отстраненные российские пловцы примут участие в Играх

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил надежду, что отстраненные за нарушение антидопинговых правил пловцы Александр Кудашев и Вероника Андрусенко смогут принять участие в Олимпийских играх — 2020.

«Как бы ситуация не складывалась, нужна юридически основанная позиция. Важный фактор - взаимодействие с Международной федерацией плавания, надеемся, что вопросы решатся успешно и они примут участие в Играх», — приводит слова министра ТАСС.

14 июля Международная федерация плавания (ФИНА) объявила на официальном сайте об отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Андрусенко вошла в состав сборной на эстафету 4х200 м вольным стилем, а Кудашев попал в заявку на 200 м баттерфляем.

Андрусенко является призером чемпионата мира и Европы в эстафетах, победительницей чемпионата Европы по плаванию на короткой воде вольным стилем.

Кудашев становился победителем Универсиады-2019 в Неаполе на дистанции 200 метров баттерфляем.

Ранее сообщалось, что Вероника Андрусенко и Александр Кудашев остаются в заявке на Игры в Токио.