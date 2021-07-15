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Владелец «Спартака» заявил, что «Рубин» поддавался его команде

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РИА Новости

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (4:0) в товарищеском турнире.

«Они поддавались. 10 дней до старта чемпионата. На расслабоне? Они, а не мы», — сказал Федун после матча.

Напомним, в сезоне минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» расположился на второй строчке, набрав 57 очков. Красно-белые забили 56 мячей, но при этом пропустили 37. Серебро последнего розыгрыша чемпионата России позволило участвовать «Спартаку» в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Весной 2004 года Червиченко продал контрольный пакет акций «Спартака» вице-президенту «Лукойла» Леониду Федуну, с приходом которого результаты команды стали улучшаться. С момента прихода Федуна в клуб «Спартак» один раз стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России, пять раз завоевывал серебряные медали чемпионата России по футболу, трижды пробивался в групповой раунд Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что арбитражный суд отказался передавать в Мосгорсуд дело бывшего генерального директора московского футбольного клуба «Спартак» Шамиля Газизова.

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