Российский прыгун обрадовался нейтральному статусу на Олимпиаде в Токио

Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов с позитивом прокомментировал свое получение нейтрального статуса на Олимпийских играх в Токио.

«Эмоции от получения нейтрального статуса очень яркие, я вообще сегодня не ожидал его получить. О нейтральном статусе спортсменам обычно становилось известно в понедельник-вторник или в пятницу. Ориентировался на эти дни. Надежда была, но с каждым днем все сильнее угасала. Сегодня мне об этом сообщил менеджер, я очень обрадовался. Теперь есть возможность тренироваться хотя бы к какому-то старту, ведь до этого я тренировался в неизвестности. Буду улучшать прыжки, стараться показать достойный результат в сезоне.

Сейчас у меня отдых, да и везде будет затишье из-за Олимпийских игр. Разговаривал с менеджером, она сказала, что все старты сезона, где есть шест, меня ждут и приглашают. Поэтому будем выбирать, обсуждать с тренером и менеджером, собирать как можно больше соревнований, чтобы получить международный опыт», – цитирует Моргунова ТАСС.

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