Бывший арбитр обвинил УЕФА в коррупции

Бывший футбольный арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о выборе судей на матчи под эгидой УЕФА.

«Коррупция присутствует, но поясню какого рода. На Евро выбирают не только лучших арбитров, но и самих высококвалифицированных из стран, не попавших на турнир. От нас было три кандидата — Карасев, Лапочкин и Левников. И вдруг начинается — нашли скелеты в шкафу Лапочкина (дисквалифицирован Европейским союзом футбольных ассоциаций на 10 лет за недонесение о просьбе повлиять на ход игры между «Вентспилсом» и «Бордо», — Прим. ред.). За что его отстранили? Он разве брал деньги? Нет, отказался. Просто человек не настучал. Однако вопрос в том, кто достал этот скелет. Конкурентов же надо убирать.

Едем дальше — Карасев судит «Манчестер Сити» и не встает на коленку, хотя отработал прекрасно. УЕФА говорит, что все хорошо, проблем нет. На следующий день работает Левников, сынок. На глазах у всей футбольной Европы встает на колени и говорит: «Судить не умею, но умею вот так, возьмите меня, я вам пригожусь». Надо отдать должное, благодаря тому, что Роберто Розетти (председатель судейского комитета УЕФА) знал Карасева еще про работе в России, он выбрал его», — передает слова Хусаинова «РБ Спорт».

Ранее экс-арбитр ФИФА рассказал о коррупции при выборе судей на главные матчи крупных турниров.