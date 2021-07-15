Футболист показал лицо после нападения с обливанием кислотой

Нападающий «Лорьяна» Йоан Висса опубликовал фото в своем Instagram после перенесенной операции на лице. На фотографии видны следы ожогов от кислоты, которой его облила женщина, пытавшаяся при этом украсть ребенка спортсмена. Под постом форвард рассказал о своем восстановлении.

«Спасибо за поддержку, эти слова очень дороги моему сердцу. Мне уже лучше, работаем надо восстановлением», — написал Висса.

В минувшем сезоне форвард провел за свой клуб 40 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

По данным сайта Transfermarkt.ru трансферная стоимость футболиста составляет €10 млн.

В Лиге 1 «Лорьян» в сезоне 2020/21 набрал 42 очка и занял 16-ое место.

Ранее экс-жена Павла Мамаева подала в суд на футболиста из-за алиментов.