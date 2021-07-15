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Хабиб отреагировал на просьбу пожилой болельщицы сделать совместное фото

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Боец UFC в легком весе Ислам Махачев опубликовал видео в своем Instagaram, в котором обращается к непобежденному бойцу Хабибу Нурмагомедову с просьбой найти пожилую женщину, которая стояла с плакатом, на котором написан текст с просьбой о совместном фото с бывшим чемпионом.

«Хабиб, эта бабушка стоит вот здесь под солнцем и ждет тебя, выходи», — сказал в историях Instagram Махачев.

Спустя некоторое время пресс-служба UFC опубликовала ролик с 66-летней болельщицей. В подписи под видео сказано, что женщина праздновала свой день рождения, с чем ее поздравил президент UFC Дана Уайт. Позже сам Нурмагомедов выложил фото с поклонницей в историях своего Instagram.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее Хабиб рассказал как его отец Абдулманап Нурмагомедов хотел, чтобы он завершил карьеру.

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