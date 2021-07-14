Всероссийская федерация плавания будет отстаивать права отстраненных спортсменов

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на временное отстранение Вероники Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил.

«Мы получили соответствующую информацию от ФИНА (Международной федерации плавания), мы будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

14 июля ФИНА объявила на официальном сайте об отстранении Андрусенко и Кудашева на основании доказательств, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) после изучения данных из московской антидопинговой лаборатории.

Российские пловцы были заявлены для участия в летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Данные LIMS с 2012 по 2015 год были переданы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) согласно дорожной карте по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В апреле 2020 года международная организация объявила о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных. Результаты проверки были переданы в международные спортивные федерации.

Ранее сообщалось, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) обвинило 20 российских тяжелоатлетов в нарушении антидопинговых правил.