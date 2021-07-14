Подвергшийся расистским оскорблениям игрок сборной Англии обратился к фанатам

Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо обратился к фанатам после финального матча чемпионата Европы — 2020 против команды Италии.

«Хочу извиниться перед партнерами по команде, тренерами и болельщиками за то, что подвел вас. Хуже я себя еще не чувствовал в профессиональной карьере. Даже сложно описать словами эти чувства. Поражение очень болезненное, но было и много хорошего», — написал игрок в Instagram.

Форвард отметил, что часто забивал пенальти и множество раз отрабатывал их на тренировках.

«Я выбрал угол, но… не в этот раз», — написал футболист .

Также он выказался о расистских оскорблениях со стороны фанатов.

«К сожалению, в этом нет ничего нового. Эти люди должны понести ответственность. Ненависть никогда не победит. Молодым людям, которые сталкивались с подобным, могу лишь сказать, чтобы держали голову выше и следовали за своей мечтой», — добавил Санчо.

Расистский скандал разгорелся в Великобритании после финального матча чемпионата Европы — 2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).

После матча темнокожие футболисты сборной Англии Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Twitter удалил более тысячи сообщений расистского содержания в адрес футболистов и заблокировал ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

Ранее сообщалось, что английские футболисты подозреваются в расистских оскорблениях в адрес игроков сборной.