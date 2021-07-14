Английские футболисты подозреваются в расистских оскорблениях в адрес игроков сборной

Футболисты молодежной команды «Портсмут» подозреваются в расистских оскорблениях в адрес футболистов сборной Англии, сообщает The Guardian.

Ранее в соцсетях появилась переписка игроков в командном чате, в которой они используют расистские выражения.

«Клуб получил информацию об изображениях, распространяющихся в социальных сетях. Мы немедленно начали расследование и представим обновленную информацию, как только оно будет завершено. «Портсмут» решительно осуждает расизм и поддерживает искоренение всех форм дискриминации», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Расистский скандал разгорелся в Великобритании после финального матча чемпионата Европы — 2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).

После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Twitter удалил более тысячи сообщений расистского содержания в адрес футболистов и заблокировала ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что футбольным болельщикам запретят посещать матчи за расистские оскорбления.