Суд отказал Черчесову в покупке земли по льготной цене в Северной Осетии

Суд в Северной Осетии отказал бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову в покупке земли под рыбный завод, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, специалист и его компания «Арлан Фиш» хотели добиться льготной продажи участка в 60 тыс. кв. м у реки Курентидон, которую они арендовали несколько лет назад и построили там бассейны для форели.

Компания планировала взять участок по кадастровой стоимости, которая составляет 90 тысяч рублей, однако муниципальные власти не согласились на сделку. Затем «Арлан Фиш» предложила 284,7 тысяч рублей, но ей вновь отказали. После этого компания Черчесова обратилась в Арбитражный суд, который отклонил оба иска.

Бывший главный тренер сборной России вошел в состав учредителей «Арлан Фиш» весной 2021 года. Ему принадлежит более 51% акций. Совладельцем компании является агент Алан Агузаров.

Ранее Черчесов обратился к болельщикам сборной России после своего ухода с поста наставника национальной команды.