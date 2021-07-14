Британским фанатам запретят посещать матчи за расистские высказывания

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что футбольным болельщикам запретят посещать матчи за расистские оскорбления в адрес спортсменов в соцсетях.

«Мы предпринимаем практические шаги, чтобы виновные в расистских оскорблениях в интернете в отношении футболистов не смогли посещать матчи. Без «если» или «но». Ни исключений, ни оправданий», — приводит слова политика «Би-би-си».

Расистский скандал разгорелся в Великобритании после финального матча чемпионата Европы — 2020, в котором сборная Англии проиграла команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).

После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Twitter удалил более тысячи сообщений расистского содержания в адрес футболистов и заблокировала ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

Ранее бывший английский футболист Антон Фердинанд заявил, что страну должны лишить права проводить крупные спортивные турниры из-за проблем с расизмом.