ОКР объяснил рекомендации для спортсменов по вопросам о Крыме и BLM

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов высказался об инструкциях для спортсменов, которые отправятся на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио.

Ранее «Ведомости» сообщили, что организация представила спортсменам инструкцию, в которой указаны рекомендации по ответам на различные вопросы, в том числе о движении Black Lives Matter, Крыме и Донбассе.

Выборнов заявил, что существует много нюансов, из-за которых спортсмены могут попасть в неприятные ситуации.

«Поэтому мы стараемся заранее акцентировать внимание на важных моментах. Обсуждаем, разъясняем, делимся опытом. С одной-единственной целью — минимизировать риски для членов нашей команды и делегации. Но при этом о каких-либо методичках, пособиях и тем более инструкциях речи не идет. В конечном итоге, решения принимают сами спортсмены или представители федераций», — цитирует пресс-секретаря ОКР «Спорт-Экспресс».

Выборнов отметил, что организация не общается со спортсменами в формате указаний или предписаний.

«Жаль, что на ровном месте, в СМИ появляются откровенные выдумки. А дергают в итоге спортсменов, которым менее чем через две недели выступать в Токио», — сказал представитель ОКР.

Ранее в Госдуме раскритиковали инструкцию Олимпийского комитета России.