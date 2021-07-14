Экс-хоккеист Юдин считает, что с Федоровым ЦСКА начнет показывать более зрелищную игру

Серебряный призер чемпионата мира 2002 года Александр Юдин в комментарии «Газете.Ru» высказался о назначении трехкратного обладателя Кубка Стэнли Сергея Федорова на пост главного тренера московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА.

«Я за Сергея Федорова, потому что он талантлив — и талантлив везде. Я думаю, что, поработав генеральным менеджером, Федоров участвовал во всех сборах, многое решал, и все знает — куда ехать и как управлять. Поэтому я думаю, что у него в ЦСКА все получается.

Можно ли ожидать, что с приходом Федорова команда начнет показывать более зрелищный хоккей и брать трофеи? Ну конечно, это же его детище. На его глазах строилась по новой команда ЦСКА, было одержано столько побед… и плюс он знает все новшества НХЛ — что там творится, все новые заготовки, и в симбиозе все это сработает как надо. У Федорова все получится.

Никитин тоже очень хороший, сильный тренер, просто, может, в данный момент ему дали немного отдохнуть», — сказал Юдин.

Армейский клуб объявил о назначении Федорова на пост главного тренера команды 14 июля. С 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба.

Федоров сменил в должности Игоря Никитина, который возглавлял ЦСКА с 2017 года. Под его руководством команда в 2019 году впервые завоевала Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне красно-синие дошли до финала плей-офф НХЛ, где уступили омскому «Авангарду» со счетом 2-4.

Ранее в ЦСКА рассказали о причинах отставки Никитина.