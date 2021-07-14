Украинский деятель с возмущением отреагировал на фото футболистов с Бастой

Украинский общественный и политический деятель Сергей Стерненко резко отреагировал на совместное фото футболистов сборной Украины Виталия Миколенко и Романа Яремчука с российским репером Бастой.

«Стыдно за таких футболистов сборной. Миколенко и Яремчук выложили фото с Бастой, который отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинца о Крыме.

Может, Яремчук и Миколенко не в курсе, что на страну, за которую они выступают, напала Россия, постоянно убивающая украинцев? Спасибо, что пока хотя бы не фотографируются с российскими солдатами», — написал Стерненко в своем твиттере.

Напомним, сборная Украины, в составе которой играли Яремчук и Миколенко, закончила выступление на Евро-2020 на стадии четвертьфинала, уступив в своем последнем матче на турнире англичанам со счетом 0:4.

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