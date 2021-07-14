Фердинанд: Англию должны лишить крупных турниров из-за проблем с расизмом

Бывший английский футболист Антон Фердинанд считает, что Англию должны лишить права проводить крупные спортивные турниры из-за проблем с расизмом.

«Обязательно должны быть последствия. Так люди чему-то научатся, но нужно быть готовым учиться, вот в чем проблема. Вы должны быть готовы понять и непредвзято относиться к тому, что это такое, особенно когда речь идет о дискриминационной стороне вещей. Многие люди, которые кричат ​​непристойности и тому подобное, они никогда не узнают, что значит быть подвергнутым расовому насилию, расовому профилированию, но что они могут сделать, так это попытаться понять это. Сейчас мы живем в другом поколении, мы наблюдаем мультикультурную позицию.

Об этом говорят уже не только этнические меньшинства. Этим фанатикам и этим необразованным дуракам пора вступить в гармонию с сегодняшним обществом, — цитирует Фердинанда Daily Mail.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Социальная сеть Twitter удалила более тысячи твитов расистского содержания в адрес футболистов сборной Англии и заблокировала ряд аккаунтов после финального матча Евро-2020.

УЕФА отреагировал на проявления расизма в отношении футболистов сборной Англии и потребовал от английской федерации футбола разобраться в ситуации и наказать виновных.

Ранее мэр Лондона Садик Хан осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020 против Италии.