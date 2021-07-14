Защитник ЦСКА Васин заявил, что недавно собирался завершить карьеру

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился подробностями о состоянии своего здоровья.

«Сколько времени я еще буду играть? Так далеко я не загадываю, учитывая, как сложились последние несколько лет. Местами казалось, что уже все, надо заканчивать — здоровье не позволяло играть совсем. Далеко за примером ходить не надо: за несколько месяцев до конца прошедшего сезона было такое состояние, что я уже задумывался о том, чтобы закончить с футболом. Все меняется буквально за месяц: как в одну, так и в другую сторону», — передает слова Васина Sport24.

Также защитник ответил на вопрос о своем физическом состоянии.

«Лучшее за последние три года. Меня сейчас ничто не беспокоит, можно набирать форму», — сказал Васин.

В минувшем сезоне Васин отыграл 13 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором ему удалось забить два мяча.

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