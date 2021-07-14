Стало известно, что Кьеллини помешал англичанам забить решающий пенальти в финале Евро

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини помешал англичанину Букайо Сака забить решающий пенальти в финале Евро-2020, передает ESPN.

Итальянец крикнул слово «кирикочо», которое используется, чтобы помешать сопернику реализовать пенальти, штрафной или выход один на один.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело в отношении футбольной ассоциации Англии. УЕФА обвиняет англичан во вторжении болельщиков на поле, бросании предметов фанатами, шумном поведении английских болельщиков во время исполнения государственного гимна Италии, зажигании фейерверков болельщиками.