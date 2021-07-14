Жена Федуна: от инновационного футбола мы отстали даже не на 20 лет, а на 30 лет

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о том, что «Нижний Новгород», который получил право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2021/22, ищет финансирование.

«Каждый год в РПЛ появляется финансово неблагополучный клуб, который мучается, а не играет. От инновационного футбола мы отстали даже не на 20 лет, а на 30. Нас давно уже обогнали страны, традиционно ассоциирующиеся с зимними видами спорта», — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Также Салихова отметила, что передовые футбольные знания в одинаковой мере доступны всем странам.

«Нужно лишь копировать чужие приемы и методы, развивая при этом свою инфраструктуру», — добавила она.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России могут возглавить экс-тренер сборной Германии Йоахим Лёв или наставник национальной команды Швейцарии Владимир Петкович.