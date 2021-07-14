Президент «Ростова» раскритиковал возможную реформу РПЛ

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о возможной реформе Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Все ведущие чемпионаты Европы играют гладкий чемпионат, их команды хорошо выступают на международных и внутренних аренах. Мы за действующую формулу чемпионата. Данная реформа может привести к существенному снижению интереса к чемпионату в регионах», — сказал Арутюнянц.

Планируется, что на первом этапе розыгрыша 16 клубов РПЛ будут играть 24 тура. Будут сформированы четыре корзины, в каждую из которых войдут четыре клуба. Внутри корзины каждая команда играет с каждой по два раза. Из других корзин пропускаются матчи с одним соперником дома и на выезде (выбирать такую команду случайным образом будет компьютер). После первого этапа очки будут делиться пополам, что поспособствует обострению борьбы.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о проекте реформы Российской премьер-лиги (РПЛ).