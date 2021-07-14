Переход футболиста ЦСКА в «Милан» находится под угрозой срыва

Трансфер хорватского игрока московского ЦСКА Николы Влашича в итальянский «Милан» находится под угрозой срыва, передает журналист Руди Галетти в Twitter.

Отмечается, что армейцы запросили за форварда €30 млн. Переговоры зашли в тупик.

Никола Влашич перешел в армейский клуб в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды. В 2019-м ЦСКА выкупил хорвата за 15,7 млн евро.

В сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ) 23-летний футболист забил 11 мячей и отдал пять ассистов в 26 матчах за ЦСКА, а красно-синие заняли шестое место, набрав 50 очков.

За три сезона, проведенных в футболке московской команды, Влашич забил 33 гола и отдал 19 голевых передач во всех турнирах.

За главную и молодежную сборные Хорватии Никола провел 42 матча, в которых отметился 13 мячами и сделал две результативные передачи.

Ранее чешский экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик заявил, что Влашич остановился в развитии в чемпионате России.