Рашфорд высказался об акции в его поддержку после травли в соцсетях

Футболист сборной Англии Маркус Рашфорд прокомментировал акцию в его поддержку после травли в соцсетях.

«Потрясен. Благодарен. Нет слов», — написал Рашфорд в Twitter.

Напомним, активисты движения Black Lives Matter устроили демонстрацию возле граффити с изображением Рашфорда.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» осудил поведение фанатов сборной Англии во время финала чемпионата Европы — 2020. Болельщики «трех львов» избивали итальянских фанатов, а также бросались бутылками, разливали пиво по улицам и заваливали Лондон мусором.