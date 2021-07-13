Семин — о переходе Иосифова в «Вильярреал»: это погрешность российской футбольной системы

Бывший главный тренер московского «Локомотива » Юрий Семин прокомментировал переход российского полузащитника Никиты Иосифова в «Вильярреал». Сначала россиянин будет играть в дубле испанской команды.

«Переход Никиты Иосифова в «Вильярреал» — немножко странная история: игроки воспитываются в академии с детского возраста, клуб тратит на это определенные средства, а футболист, заканчивая школу, может просто так взять и уйти как свободный агент. Это погрешность именно нашей футбольной системы. Так быть не должно, на мой взгляд», — передает слова Семина Sport24.

Также Семин считает, что Никита обладает серьезным талантом: он быстрый, смекалистый, очень способный парень. По мнению специалиста, в 20 лет уже нужно быть востребованным в первых командах, а не переходить во вторую.

«В этом возрасте некоторые игроки занимают ведущие роли на чемпионате мира в сборных Испании, Англии и так далее. Так что он уже немолодой, ему, наверное, правильнее было перейти в основную команду послабее, а не во вторую команду «Вильереала» и играть в третьем дивизионе Испании. В любом случае, пожелаю ему хорошо себя там проявить и чтобы он побыстрее перешел в основную команду — все задатки для этого у него есть», — сказал Семин.

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