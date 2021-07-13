Жириновский назвал главные проблемы российского футбола

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал, что, по его мнению, нужно сделать, чтобы улучшить качество российского футбола.

«Мы – северная страна, а в футбол южные играют: Бразилия, Аргентина, Португалия и Греция иногда.

Чтобы улучшить игру российской сборной, нужно усилить популяризацию спорта среди детей. Сейчас интерес у детей к футболу отсутствует. Нужна подготовка – не играют во дворах мальчишки», — сказал Жириновский в прямом эфире своего Instagram.

Напомним, сборная России заняла последнее место в своей группе на чемпионате Европы — 2020. Россияне уступили сборным Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Также национальная команда смогла одержать победу над Финляндией (1:0). Лучшим результатом сборной России в новейшей истории является выход в полуфинал Евро-2008. Также российская команда выходила в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) готовит масштабную реформу отечественного футбола.