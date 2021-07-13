Андронов заявил, что капитан сборной Италии Кьеллини мог оказаться в ЦСКА

Спортивный комментатор Алексей Андронов рассказал, как защитник и капитан туринского «Ювентуса» и национальной команды Италии Джорджио Кьеллини в начале карьеры мог оказаться в московском ЦСКА.

«Мало кто (или почти никто не) знает, что в 2003-м Кьеллини мог оказаться в России. Им очень интересовался Газзаев, обожающий защитников с такими данными. Я сам лично готовил профайлы, досье. Джорджо тогда выиграл Европу U-19, но клубная карьера никак не задавалась. А состав армейцев он, бесспорно, усилил бы», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Кьеллини в составе сборной Италии обыграл англичан в финале чемпионата Европы — 2020.

36-лений защитник провел на турнире пять матчей. На клубном уровне футболист выступал за «Ливорно», «Фиорентину» и «Ювентус».

В минувшем сезоне за туринцев Кьеллини сыграл в 25 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Джорджо Кьеллини посвятил победу Италии на Евро-2020 умершему капитану «Фиорентины».