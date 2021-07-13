Лоза считает, что Англию в финале Евро погубила толерантность

Советский и российский автор-исполнитель, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза высказался после победы сборной Италии над англичанами в финале чемпионата Европы — 2020.

«Тренер сборной Англии был вынужден дать ударить чернокожим. Это английская толерантность, она их и погубила. Политика вмешалась в спорт. Я абсолютно в этом уверен. Это дело каждого, но почему-то именно англичане встают на колено. Саутгейт вынужден это поддерживать. Как тот же Кейн виноват перед чернокожими? Он что, занимался работорговлей? Он даже понятия не имеет, что это такое», — приводит слова музыканта «СЭ».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее футболист «Барселоны» Жерар Пике объяснил, почему Италия обыграла Англию в серии пенальти.