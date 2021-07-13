СМИ узнали, почему именно 19-летний Сака бил пятый пенальти в финале Евро-2020

Daily Mail стало известно, почему 19-летнему футболисту лондонского «Арсенала» Букайо Сака было доверено исполнять решающий пятый пенальти в послематчевой серии 11-метровых ударов в матче Англия — Италия в рамках финала чемпионата Европы — 2020.

Футболист не реализовал свой шанс, что принесло победу Италии в серии. Некоторые игроки сборной Англии были удивлены этим решением главного тренера Гарета Саутгейта.

Помимо своей молодости Сака ни разу не бил пенальти за девять матчей, проведенных в основной команде. Но, как оказалось, Саутгейт при выборе пенальтистов исходил из результатов, зафиксированных на тренировках.

Начиная с сентября прошлого года, когда сборная Англии готовилась к матчам Лиги наций против Исландии и Дании, игроки отрабатывали на тренировках пенальти, а тренерский штаб записывал результаты, составляя рейтинг среди всех футболистов.

Сака впервые был вызван на товарищеский матч против Уэльса в октябре 2020 года и с тех пор безупречно исполнял 11-метровые на тренировках. Он превзошел остальных товарищей по команде. Таким образом, Саутгейт решил, что именно он должен пробить пятый пенальти в финале Евро. При этом Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо также были среди лидеров во внутреннем рейтинге пенальтистов англичан. По этой причине они вышли на замену в конце дополнительного времени матча с Италией и также не реализовали свои попытки.

Также отмечается, что если бы Сака забил и серия пенальти продолжилась, у сборной Англии следующими к «точке» должны были подойти соответственно Джек Грилиш, вратарь Джордан Пикфорд и Калвин Филлипс, а Рахим Стерлинг был лишь девятым в списке.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее мэр Лондона Садик Хан осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020 против Италии.