В Шотландии предложили сделать Манчини почетным гражданином после победы над Англией

Шотландская газета The National предложила наградить главного тренера итальянской команды Роберто Манчини гражданством страны за победу над англичанами в финальном матче чемпионата Европы – 2020.

«Сделайте Роберто Брюса (Роберт I Брюс – король Шотландии, боровшийся за независимость от Англии. – Газета.Ru) почетным гражданином Шотландии. Призываем читателей The National поспособствовать награждению Манчини за заслуги перед Шотландией», — говорится в сообщении в Twitter издания.

Ранее сообщалось, что The National поместила на обложку недавнего номера Манчини в образе Уильяма Уоллеса, главного героя фильма «Храброе сердце».

«Храброе сердце» — фильм о борьбе Шотландии за независимость против английского господства. Главный герой — Уильям Уоллес, предводитель шотландцев, его роль исполнил Мел Гибсон.

Под руководством Манчини сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки «скуадра адзурры» — 3:2.