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Украинский гимнаст дисквалифицирован за допинг и пропустит Олимпийские игры

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Reuters

Олимпийский чемпион, украинский гимнаст Олег Верняев сообщил о четырехлетней дисквалификации за допинг.

«В жизни случаются такие ситуации, которые словно тестируют тебя на прочность. Сейчас именно такая ситуация. Арбитраж GEF принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду.

Самый главный вопрос — как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме?

Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещенной субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена», — написал гимнаст в Facebook.

Также Верняев добавил, что он будет обжаловать решение арбитража GEF (Комитет по этике в гимнастике).

«Если спортсмен уверен, что его вины нет, он не должен опускать руки. Арбитраж GEF принял решение, которое подлежит обжалованию. Значит окончательные выводы делать рано. Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение Арбитража GEF о моей дисквалификации в CAS», — написал украинец.

Верняев — олимпийский чемпион 2016 года, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, трехкратный победитель Европейских игр, двукратный победитель Универсиад.

Ранее сообщалось, что правительство Японии с 12 июня по 22 августа вводит в Токио режим чрезвычайной ситуации из-за коронавирусной инфекции.

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