Кучеров спародировал Макгрегора во время чемпионского парада «Тампы»

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров спародировал бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора во время чемпионского парада своей команды.

Видео, на котором Кучеров пародирует походку ирландца, доступно в Twitter Bally Sports Florida & Bally Sports Sun.

Для «Тампы» этот Кубок Стэнли стал третьим в истории клуба. Команда завоевывала трофей в 2004, 2020 и 2021 годах.

На пути к Кубку «Тампа» одержала победы над «Флоридой Пантерз» (4-2), «Каролиной Харрикейнз» (4-1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4-3).

Для команды, основанной в 1992 году, это третья победа в Кубке Стэнли.

Двукратными обладателями Кубка Стэнли стали трое россиян: голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров.

Ранее российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров облил журналиста пивом во время интервью.