Принц Уильям обратился к сборной Англии после проигранного финала Евро-2020

Принц Уильям рассказал о своих эмоциях после финала Евро-2020, в котором сборная Англии уступила в серии пенальти Италии.

«Сердце разбито. Поздравляю сборную Италии с великой победой. Сборная Англии, вы зашли так далеко, но, к сожалению, на этот раз это был не наш день. Вы все можете гордиться собой — я знаю, что это ещё не все». — сказал принц Уильям в Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Итальянцы стали двукратными чемпионами Европы, а англичане впервые сыграли в финале.

Ранее мэр Лондона Садик Хан осудил расистские сообщения в адрес игроков сборной Англии после финала Евро-2020 против Италии.