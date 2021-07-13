Кьеллини посвятил победу Италии на Евро-2020 умершему капитану «Фиорентины»

Футболист сборной Италии Джорджо Кьеллини высказался о победе команды на Евро-2020, передает Football Italia.

«Мы хотели бы посвятить победу вам и миллионам итальянцев в мире, которые никогда не заставляли нас чувствовать себя одинокими. Мы также посвящаем эту победу Давиде Астори. Мы хотели бы, чтобы он был здесь с нами, он всегда присутствует в мыслях и сердцах тех, кто его встречал», — сказал Кьеллини.

Давиде Астори выступал за «Фиорентину» с 2016 года. Он был найден мертвым в гостиничном номере перед игрой с «Удинезе» 4 марта 2018 года.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). После матча темнокожие футболисты сборной Англии Джейдон Санчо, Букайо Сака и Маркус Рашфорд, которые не смогли реализовать свои пенальти, подверглись расистским оскорблениям в соцсетях.

Ранее футболист каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями от финального матча Евро-2020 между Италией и Англией.