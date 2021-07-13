Захарова раскритиковала фанатов из Англии, вспомнив слова британцев про хулиганов из России

Gредставитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поведение английских футбольных фанатов в день финала Евро-2020, который проходил на лондонском стадионе «Уэмбли».

«Вы видели, как британские футбольные фанаты били ногами итальянцев? Что там Форин-офис по этому поводу заявил? А британский парламент? Одна надежда на беспристрастность «Би-би-си» - надеюсь, снимут фильм о своих фанатах, которые показали миру, где живут настоящие «футбольные хулиганы», — написала Захарова в Telegram.

Также Захарова заявила, что ей вспомнились заявления различных ветвей власти Британии перед чемпионатом мира по футболу в России 2018 года, призванные напугать подданных ее Величества «русскими футбольными хулиганами».

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).

Национальная команда Англии никогда не выигрывала Евро. Итальянцы являются двукратными чемпионами Европы. Также Италия играла в 2000 и 2012 годах в финалах, где уступила Франции и Испании соответственно.

Ранее форвард сборной Англии Харри Кейн резко высказался о людях, которые после проигранного финала Евро-2020 Италии оскорбляли в соцсетях темнокожих футболистов команды.