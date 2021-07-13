Экс-тренер московского «Спартака»: Черчесов сделал все от него зависящее

Бывший тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов высказался об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, передает РИА «Новости».

«Думаю, что сейчас нашей сборной нужен только иностранный тренер. Решение расстаться с Черчесовым выглядит естественным, потому что результата на Евро не было. Хотя, считаю, что главный тренер сделал все от него зависящее», — сказал Ледяхов.

Сборная России заняла последнее место в своей группе на Евро-2020. Подопечные Черчесова потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

8 июля стало известно о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Экс-наставник национальной команды отказался от компенсации в €5 млн, прописанных в его контракте в случае досрочного расторжения контракта, но добился того, что его помощники получат зарплату до конца года. Предположительно сменит Черчесова иностранный специалист.

Ранее полузащитник сборной России Денис Макаров высказался о своем пребывании в сборной России на чемпионате Европы — 2020.