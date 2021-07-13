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Футболист сборной Англии расплакался из-за сообщений в соцсетях

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Reuters

Футболист сборной Англии Маркус Рашфорд рассказал, что болельщики поддерживают его в соцсетях после финала Евро-2020 против Италии.

«Читая сообщения сегодня, я едва не расплакался. Фанаты, которые всегда обнимали меня, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это», — написал Рашфорд в Instagram.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). Рашфорд не смог реализовать свой послематчевый удар.

Национальная команда Англии никогда не выигрывала Евро. Итальянцы являются двукратными чемпионами Европы. Также Италия играла в 2000 и 2012 годах в финалах, где уступила Франции и Испании соответственно.

Ранее бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» рассказал, какой тактический просчет допустила сборная Англии в финале чемпионата Европы — 2020 против Италии.

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