Российский тренер призвал УЕФА разобраться с английскими хулиганами после финала Евро

Бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» осудил поведение фанатов сборной Англии во время финала чемпионата Европы — 2020.

Болельщики «трех львов» избивали итальянских фанатов, а также бросались бутылками, разливали пиво по улицам и заваливали Лондон мусором.

«Нужно ли УЕФА задуматься над тем, можно ли доверять Англии столь важные матчи, если фанаты ведут себя очень агрессивно? Да, на это уже давно стоило бы обратить внимание, потому что англичане не только у себя дома так поступают — они так ведут себя везде. По всей Европе, по всему миру. Они всегда агрессивны.

В Англии есть серьезные наказания за подобные действия. Если нарушения происходят в рамках стадиона, то санкции могут быть вплоть до пожизненного запрета посещать футбольные матчи. А некоторые инциденты заканчиваются и тюремными сроками.

Конечно, это надо все подавлять жесточайшим образом и этих хулиганов надо приводить в чувство. УЕФА должен сказать свое слово, потому что все это может вылиться и в других городах Европы, как уже бывало раньше», — отметил Гершкович.

Ранее экс-тренер сборной России вспомнил об убийстве защитника Андреса Эскобара за автогол на чемпионате мира и призвал защитить футболистов сборной Англии, не реализовавших пенальти в финале Евро.