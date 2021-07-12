Российский тренер объяснил провал Англии в финале Евро личной ошибкой Саутгейта

Бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» объяснил три промаха сборной Англии в серии пенальти в рамках финала чемпионата Европы — 2020 против Италии.

Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не реализовали свои удары. Все трое вышли на замену: Сака — на 70-й минуте, Рашфорд и Санчо — специально под серию пенальти.

«Во всем, что происходит на футбольном поле, очень многое зависит именно от посыла тренера. Так что и в промахах футболистов в этой серии пенальти есть определенная закономерность.

Например, Рашфорд практически не играл на этом Евро, хотя является игроком основного состава «Манчестер Юнайтед» и уже стал звездой. По этой причине он находился не в самом лучшем психологическом состоянии. Ему не доверяли. И этот момент мог сыграть с ним злую шутку в серии пенальти.

Я уже не говорю о том, что отправили совсем юного мальчика (Сака — 19 лет. — «Газета.Ru») бить пенальти последним. Это риск огромный! Причем он тоже вышел со скамейки. Не каждый может качественно войти в игру с замены: некоторым футболистам это не дано. И я думаю, это тоже сыграло свою роль в том, что и Рашфорд, и Сака не забили.

Им было психологически некомфортно, и их промахи были закономерны. Поэтому, на мой взгляд, тренер Саутгейт допустил здесь ошибку в выборе пенальтистов», — отметил Гершкович.

Ранее экс-тренер сборной России назвал роковую ошибку англичан в финале Евро.