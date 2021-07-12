Член исполкома РФС назвал роковую ошибку англичан в финале Евро-2020

Бывший тренер сборной России, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович в интервью «Газете.Ru» рассказал, какой тактический просчет допустила сборная Англии в финале чемпионата Европы — 2020 против Италии.

«Итальянцы поначалу минут 10-15 защищались, и в этот период англичане, на мой взгляд, упустили момент, когда можно было еще серьезнее уколоть соперника (Англия открыла счет на второй минуте. — «Газета.Ru»).

Но англичане тоже предпочли танцевать от печки, и в итоге большую часть игры итальянцы владели мячом. При этом каких-то красивых атакующих моментов в их исполнении я тоже не увидел. Когда мяч при позиционной атаке попадал на фланг, я надеялся, что игроки попытаются один в один обыграть, но такое случалось лишь в считаных эпизодах.

Тем не менее напряжение висело в воздухе и без этого. Если же рассуждать о справедливости финального результата, то итальянцы мне больше понравились и больше наиграли на победу», — отметил специалист.

Ранее Гершкович Гершкович поспорил со словами Андрея Аршавина, который назвал участников финала Евро-2020 «бездарностями».