Менеджер МакSим отреагировала на акцию фанатов «Спартака» в поддержку певицы

Генеральный менеджер певицы МакSим (Марины Максимовой) Маргарита Соколова поблагодарила болельщиков московского «Спартака» за поддержку исполнительницы.

Ранее фанаты столичного клуба исполнили песню «Знаешь ли ты» на одной из улиц Екатеринбурга. Композиция пользуется популярностью у болельщиков красно-белых.

«Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться», — написала Соколова в комментариях под видео, опубликованном в Instagram Евгения Кексина.

Максимова сообщила о своей госпитализации с пневмонией 15 июня. Через несколько дней ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. 29 июня ее менеджер Яна Богушевская заявила, что певица находится без сознания в «крайне тяжелом» состоянии с поражением более 75% легких, впоследствии оно стало стабильно тяжелым.

Ранее «Спартак» выразил поддержку певице МакSим.

«Выражаем поддержку родным, близким и всем поклонникам певицы МакSим. Верим в лучшее и надеемся, что состояние Марины Максимовой в скором времени стабилизируется. Мы с вами», — говорится в сообщении.