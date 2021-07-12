Сборная Италии побила рекорд финалов Евро по владению мячом

Сборная Италии побила рекорд по владению мячом в финальных матчах чемпионата Европы, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Италии.

Во встрече против команды Англии коллектив Роберто Манчини владел мячом 65,6% времени.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «скуадра адзурры» это вторая победа на континентальном первенстве. Прежде они становились победителями чемпионата Европы в 1968 году.

На групповом этапе итальянцы набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1). В полуфинале команда Манчини в серии пенальти справилась с сопротивлением Испании — 1:1 (4:2).

Ранее сообщалось, что Италия продлила беспроигрышную серию до 34 матчей.