Магуайр заявил, что убит горем после поражения Англии в финале Евро

Защитник сборной Англии Харри Магуайр поделился эмоциями от поражения в финальном матче чемпионата Европы — 2020 против команды Италии.

«Я убит горем, разочарован, опустошен. Ребята опустошены. Мы отдали все. Мы отдали абсолютно все», — приводит слова Магуайра официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скудра адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. Прежде им удавалось доходить до решающего матча крупного международного турнира на чемпионате мира 1966 года. Тогда на «Уэмбли» родоначальники футбола в дополнительное время одержали победу над командой ФРГ и завоевали на данный момент свой единственный трофей.

Ранее нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение в финале чемпионата Европы.