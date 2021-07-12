Впервые за 45 лет чемпион Европы определится в серии пенальти

По ходу финального матча Евро-2020 между сборными Италии и Англии команды смогли за отведенное время забить по одному мячу.

Таким образом, впервые за 45 лет сильнейшая команда Европы определится в серии послематчевых пенальти.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее сообщалось о том, что болельщики сборной Англии устроили беспорядки перед стадионом «Уэмбли».