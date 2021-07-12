Финал чемпионата Европы в седьмой раз перешел в дополнительное время

Италия и Англия в эти минуты завершают второй экстра-тайм в финале чемпионата Европы.

Отметим, что решающая игра за титул чемпионка континента в седьмой раз в истории перешла в дополнительное время. До этого подобное происходило в 1960, 1968, 1976, 1996, 2000 и 2016 году, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее сообщалось о том, что болельщики сборной Англии устроили беспорядки перед стадионом «Уэмбли».