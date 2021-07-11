Капризов встречается с дочерью звезды российской эстрады

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов встречается со Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова, передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что пара отдыхает на Алтае и фотографируется на фоне одних и тех же пейзажей, но не публикует совместных снимков. Также они активно ставят друг другу лайки, несмотря на то, что Капризов утверждал, что для него лайкнуть фото девушки – это что-то из ряда вон.

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин рассказал о том, как проходят переговоры с форвардом Кириллом Капризовым по новому контракту.