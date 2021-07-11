Принц Уильям призвал сборную Англии вернуть футбол домой

Принц Уильям, герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии, поддержал английскую сборную перед финальным матчем Евро-2020 против Италии.

«Просто хочу пожелать вам удачи в этот вечер. Отличное командное выступление. Каждый член команды сыграл свою роль, и каждый член персонала тоже был по-настоящему важен. Вся страна с вами. Так что просто верните футбол домой», — сказал принц Уильям в своем Twitter.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее английские болельщики взрывали пиротехнику возле отеля сборной Италии.