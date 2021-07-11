Шевченко намекнул на возможный уход с поста тренера сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко
Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко порассуждал о своем будущем, передает Sky Sport Italia.

«Я бы хотел однажды возглавить какой-нибудь клуб. Я отработал пять лет в сборной Украины, теперь нужно спокойно оценить наше будущее. Какой я тренер? Вы видели лишь добрую версию меня, злую лучше не знать. На этой работе иногда приходится быть таким», — сказал Шевченко.

Напомним, сборная Украины дошла до четвертьфинала Евро-2020, уступив Англии со счетом 0:4. Шевченко возглавляет украинскую команду с 2016 года.

В качестве игрока Шевченко выступал за киевское «Динамо», итальянский «Милан» и лондонский «Челси». В 2004 году он стал обладателем «Золотого мяча». В этом же году Шевченко стал победителем Лиги чемпионов с «Миланом».

Ранее экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением об эпизоде, в котором главный тренер украинцев Андрей Шевченко не успел провести тройную замену в конце четвертьфинальной встречи с Англией на чемпионате Европы — 2020.