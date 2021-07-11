Бывший игрок сборной России оценил шансы команды Англии выиграть Евро-2020

Бывший футболист сборных СССР и России Андрей Чернышов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020 между командами Англии и Италии.

Экс-игрок отметил, что из-за коронавирусных ограничений на лондонском стадионе «Уэмбли» будут в подавляющем большинстве английские фанаты.

«Что касается действий англичан, они будут играть в своей манере, как играют весь чемпионат. Будут много владеть мячом, владеть преимуществом, нагнетать. Будут вступать в высокий отбор на половине поля соперника», — цитирует Чернышова «Советский спорт».

Бывший футболист отметил, что англичане с первых минут будут действовать с позиции силы.

«Перед полуфиналом с Данией явным фаворитом выглядели англичане, сейчас шансы 50 на 50. Италия мощная команда, может играть разнообразно. В том числе – и от обороны, закрыться и проводить опасные контратаки. А убежать там есть кому – Кьеза, Иммобеле, Инсинье», — добавил эксперт.

По мнению Чернышова, сложно давать прогноз на финальный матч.

«Встречаются две очень сильные сборные. Можно только сказать, что по ходу турнира обе команды показали, что они достойны сыграть в финале, — заключил экс-защитник сборной России.

Финальная встреча между сборными Англии и Италии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьей с Шотландией. В первом раунде плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 финала разобралась со командой Украины (4:0).

Итальянцы на групповом этапе набрали девять очков в квартете A, обыграв Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). В 1/8 финала они в дополнительное время одержали победу над Австрией (2:1), а в следующем раунде оказались сильнее Бельгии (2:1).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы — 2020.