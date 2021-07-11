Промоутер Хрюнов оценил шансы Порье победить чемпиона UFC Оливейру

Российский промоутер Владимир Хрюнов считает, что американец Дастин Порье отберет титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе у бразильца Чарльза Оливейры.

«Мне кажется, что Дастин Порье отберет титул чемпиона UFC в легком у Чарльза Оливейры. Но, повторюсь, что даже после этого американец останется в памяти поклонников ММА как парень, который дважды избил Макгрегора. Если смотреть на все, что будет вокруг этого боя, вряд ли Порье предстанет в нем таким же, каким он был против Конора», — сказал Хрюнов «Газете.Ru».

В ночь на 11 июля Порье одержал победу техническим нокаутом над экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 264, который прошел в Лас-Вегасе. Для Порье эта победа стала 28-й в 34 поединках.

Оливейра завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе в поединке против американца Майкла Чендлера на турнире UFC 262. Его профессиональный рекорд — 31-8. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Ранее известный российский промоутер, вице-президент клуба ММА RusFighters Алексей Жернаков дал прогноз на бой Порье — Оливейра.